В Красноармейске ВСУ расстреляли хозяина занятой ими квартиры

Чтобы замести следы, украинские военнослужащие нанесли удар беспилотником по квартире

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие расстреляли хозяина занятой ими квартиры в Красноармейске. Как рассказала в беседе с ТАСС спасенная из Красноармейска Александра Пушкарева, мужчину убили выстрелом в голову, когда он пытался попасть к себе домой.

"На этаже у нас мужчина пытался попасть к себе в квартиру, стал стучать в двери. Там [в квартире] были украинские военные. Они его убили, застрелили", - сказала женщина.

По словам беженки, после этого ВСУ нанесли удар беспилотником по квартире, чтобы уничтожить тело убитого и тем самым замести следы.