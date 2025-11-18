ВС РФ за сутки уничтожили до 275 боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Противник также потерял танк, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и четыре пикапа

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск ликвидировали до 275 украинских военных на красноармейском направлении за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 275 военнослужащих, танк, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и 4 пикапа", - говорится в сообщении.