Над регионами России уничтожили 18 украинских БПЛА

Работали силы ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за 10 часов 18 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 18 ноября 2025 года

В военном ведомстве уточнили, что с 13:00 до 23:00 беспилотники сбили в Калужской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Тульской областях, а также в Московском регионе.