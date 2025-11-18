Раненый боец ВС РФ Решит помог освободить три опорных пункта ВСУ у Яблокова

После выполнения задачи группа пошла дальше, а штурмовик остался, чтобы эвакуироваться

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Раненый боец группировки войск "Восток" помог сослуживцам освободить три опорных пункта ВСУ у населенного пункта Яблоково Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС участник операции, штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Решит.

"Зачищали лесополосы у поселка Яблоково, получил там ранения, продолжил зачищать опорники их [ВСУ]. Зачистили три опорника", - сказал боец.

По его словам, после выполнения задачи группа пошла дальше, а боец остался, чтобы эвакуироваться.

Об освобождении населенного пункта Яблоково Минобороны РФ сообщило 15 ноября.