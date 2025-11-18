Пленный из ВСУ: Зеленский относится к украинцам, как к скоту

Пленный солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Неудахин отметил, что Зеленский отправляет украинский народ на убой

Редакция сайта ТАСС

© Алёна Хлевнюк/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский обращается с населением Украины, как со скотом, отправляя его на убой. Об этом ТАСС заявил солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Неудахин, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С людьми обращаться, как с скотом, отправлять на убой: нормальный президент так с людьми не будет обращаться", - сказал он и отметил, что считает Зеленского "нехорошим человеком".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.