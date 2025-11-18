Боец Санти: ВСУ оставили в Яблокове автоматы и взрывчатку

Взрывчатки было много, уточнил штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские войска оставили после себя в населенном пункте Яблоково Запорожской области автоматы и взрывчатку, рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Санти.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Зачистили вдвоем блиндаж, укреп, зашли, стояло пять автоматов, видимо, ушли раньше. Очень много взрывчатки, пластика много", - добавили штурмовик.

Об освобождении населенного пункта Яблоково Минобороны РФ сообщило 15 ноября.