Пленный: ВСУ в Красноармейске поставили задачу расстреливать мирных жителей

Пленный военнослужащий из Вооруженных сил Украины Петр Гай также рассказал, что солдатам приказали переодеться в гражданскую одежду

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Командиры поставили задачу военным ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке уйти из города. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Петр Гай.

Пленный военнослужащий 155-й бригады ВСУ Гай был взят в плен штурмовиками группировки войск "Центр" в Красноармейске.

"Когда мы зашли в Покровск, нам была поставлена задача: переодеться в "гражданку" и всех расстреливать, кто уходит [из города]. Всех стрелять. Даже гражданских", - говорит Гай в видео, предоставленном Минобороны России.

Штатскую одежду украинские военные, говорит пленный, "нашли по квартирам, когда ходили мародерили, там и переоделись". В результате группа Гая просидела в разграбленной квартире, ничего не видя и не слыша, кроме множества взрывов вокруг. И так до тех пор, пока не пришли российские военнослужащие. "Когда пришли [русские], мы сдались, - рассказывает Гай. - [Русские военные] накормили, одели. Все, что надо. Курить дали. От них я увидел хлеб первый раз за полтора месяца".

Гай был мобилизован в августе 2024 года и направлен в 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны на Ровенский полигон. По словам пленного, из-за очень плохого материального и денежного обеспечения в части он решил бежать, год "прятался дома", пока за ним не пришли полицейские. Затем он был направлен в Ровно, где его распределили в 155-ю бригаду. В составе этой бригады его подразделение было переправлено в Гришино. В 05:00 их повели пешком в Красноармейск, вели почти трое суток.

В пути он видел очень много убитых и раненых украинских военных, работали российские дроны. При этом командование говорило, что сейчас украинские подразделения "освобождают Покровск". По словам пленного, в Красноармейске проводник их бросил, сказал, что дальше надо идти по рации, примерно нарисовал лесопосадку. "До посадки не дошли, отключили рацию и спрятались в доме. <...> Всех кидают просто на убой, "на мясо". Просто нас всех выкидывают из Украины, выкидывают на смерть. Подумайте - никогда не идите воевать, потому, что не за что воевать", - обратился он к соотечественникам.