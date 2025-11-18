ВС РФ уничтожили робототехнический комплекс с грузом для ВСУ в ДНР

Поражение цели разорвало звено в логистической цепочке противника вблизи передовой

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении СВО уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК), доставлявший груз на позиции противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краматорско-дружковском направлении операторы подразделения беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили очередной НРТК ВСУ. Противник использовал робототехническую платформу для доставки продовольствия и боеприпасов на передовые позиции", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что уничтожение НРТК разорвало еще одно звено в логистической цепочке противника вблизи передовой.