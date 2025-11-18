Эксперт Зубарев: ВС РФ отрезали ВСУ от снабжения со стороны Покровского

Взятие Нечаевки - это физическое перерезание трассы, соединяющей Покровское в Днепропетровской области с Гуляйполем, главным узлом обороны украинских националистов, отметил депутат заксобрания Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Армия России взятием населенного пункта Нечаевка в Днепропетровской области фактически перерезала один из каналов снабжения группировки ВСУ в Гуляйполе. Об этом ТАСС рассказал депутат заксобрания Запорожской области Максим Зубарев.

"Взятие Нечаевки - это физическое перерезание трассы, соединяющей Покровское в Днепропетровской области с Гуляйполем [Запорожской области], главным узлом обороны украинских националистов. Поэтому физическое перерезание трассы оставляет им только одну дорогу, которая идет южнее. Но там расстояние до линии фронта в районе 5 километров, соответственно, если снабжение будет вестись через эту ветку, то 90% его будет уничтожено", - отметил Зубарев.

Он добавил, что у ВСУ два выхода: срочно выводить группировку из Гуляйполя в сторону Орехова, либо они окажутся в оперативном окружении.

"Зная, как Зеленский бросает в бой, не жалея никого, то можно предположить, что приказа на отступление не будет, и все будет зависеть от решений командиров", - сказал Зубарев.

Об освобождении Нечаевки в Минобороны РФ сообщили 18 ноября.