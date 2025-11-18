ВС РФ освободили Нечаевку и Цегельное

Задачу выполнили подразделения группировок войск "Север" и "Восток"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские войска освободили Нечаевку в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили Цегельное в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись вглубь обороны ВСУ, освободив Нечаевку в Днепропетровской области.