ТАСС: российские войска отразили контратаки ВСУ под Красноармейском

Противник потерял не менее 180 военных, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ВСУ пытались контратаковать позиции ВС РФ в районе поселка Котлино под Красноармейском (украинское название - Покровск). Потери украинской стороны составили не менее 180 военных, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ, понимая катастрофическое положение своей группировки войск на покровско-мирноградском направлении, предприняло ряд безуспешных попыток контратаковать наши позиции. Так, на протяжении трех суток враг пытался контратаковать в районе населенного пункта Котлино, чтобы оттянуть наши силы, но в результате потерял не менее 180 человек личного состава 152-й и 155-й бригад ", - сказал собеседник.

Он добавил, что украинские штурмовые группы перемещались по открытой местности и не были обеспечены необходимой огневой поддержкой.