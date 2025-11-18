ВС РФ продолжают наступление в Димитрове ДНР

Речь идет о микрорайонах Восточный, Западный и южной части города

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск продолжают наступление в населенном пункта Димитров в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города", - говорится в сообщении.