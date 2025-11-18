"Запад" сорвал попытку ВСУ прорваться в Купянск с нескольких направлений

Бойцы группировки уничтожили танк противника и несколько единиц техники

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки сорвали попытку противника прорваться в Купянск с нескольких направлений и уничтожили беспилотниками танк Т-72 и несколько единиц транспортных средств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На кадрах объективного контроля показано уничтожение расчетами FPV-дронов украинского танка Т-72. Также дроноводы группировки войск "Запад" сожгли боевую бронированную машину "Новатор", пикап и мотовездеход с боевиками ВСУ, которые пытались прорваться в город с различных направлений", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что операторы беспилотных систем группировки войск "Запад" срывают все попытки противника осуществить деблокирование своих окруженных подразделений в Купянском районе.