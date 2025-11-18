ТАСС: взятие Двуречанского позволит выровнять фронт у Великого Бурлука

В российских силовых структурах добавили, что освобождение населенного пункта способствует продвижению ВС РФ у Колодезного

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Освобождение Двуречанского в Харьковской области позволяет ВС РФ выровнять фронт на великобурлукском направлении в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Взятие Двуречанского позволяет бойцам "Севера" выровнять фронт. ВСУ бросали большое количество резервов на этот участок, но удержать не смогли", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на этом направлении ВС РФ противостояли военные 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 3-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

Также освобождение населенного пункта способствует продвижению ВС РФ у Колодезного, добавил он.