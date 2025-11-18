Группировка "Запад" за сутки уничтожила 50 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Бойцы группировки также поразили 53 БПЛА противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск сбили 53 беспилотника самолетного типа и 50 тяжелых квадрокоптеров противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 50 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.