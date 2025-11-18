Марочко: ВС РФ закрепились на окраинах Двуречанского в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
04:00
ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных Сил РФ закрепились на западных и южных окраинах населенного пункта Двуречанское в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим подразделениям удалось закрепиться на западных и южных окраинах населенного пункта Двуречанское Харьковской области. Уцелевшие боевики ВФУ покинули данный населенный пункт, и передислоцировались на запасные позиции", - сказал Марочко.
По его словам, боестолкновения продолжаются за пределами Двуречанского, параллельно ведется зачистка освобожденной территории.