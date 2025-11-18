ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Задачу выполнили операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, заявили в Минобороны РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск получили от разведчиков координаты местонахождения двух ПВД противника в населенном пункте Константиновка. Операторы беспилотных систем нанесли точный удар и уничтожили ПВД с живой силой противника", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что российские операторы БПЛА мастерски выполняют свои задачи в любое время суток и всегда готовы к выполнению поставленных задач.