ТАСС: ВСУ не могут восстановить ротацию в Красноармейско-Димитровской агломерации

Вся группировка ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации по факту обречена, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Командованию ВСУ не удается восстановить подвоз боеприпасов и ротацию живой силы для группировки в Красноармейско-Димитровской (украинское название - Покровско-Мирноградская) агломерации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Вся группировка ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации по факту обречена, ибо предпринимаемые украинским командованием маневры не приносят результата. Восстановить подвоз боеприпасов, провианта и новой живой силы противнику не удается", - сказал собеседник.