Командир Кэп: туман помог ВС РФ подойти к Платоновке для начала штурма

Российские бойцы заранее изучили карты, смотрели видео, знали маршруты и уверенно двигались

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Штурмовики 7-й мотострелковой бригады Южной группировки войск смогли освободить Платоновку недалеко от Северска благодаря туману, под покровом которого они незаметно для дронов смогли подойти вплотную к селу, сообщил командир взвода с позывным Кэп.

"Чтобы подойти к Платоновке, мы изначально заняли несколько "лесополок". Заводили людей малыми группами, потом дождались тумана и начали малыми группами заходить в Платоновку, пока их "птицы" (беспилотники - прим. ТАСС) "слепые". А мы перед тем, как туда зайти, изучали карты, смотрели видео, были подготовлены, знали маршруты и уверенно двигались", - сказал Кэп.

17 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении Платоновки в ДНР.

Штурмовик с позывным Шелест добавил, что некоторые штурмовые группы зашли в лесополосу недалеко от Платоновки, противник на них отвлекся, и тогда другие группы зашли уже в само село.