Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 290 военнослужащих в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял более 455 человек

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 290 военнослужащих в результате действий российских группировок войск на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 115 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 220, "Южная" - более 70, "Центр" - более 455, на направлении "Восток" - свыше 350 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.

