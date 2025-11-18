ВС РФ поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ

Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, и воинский эшелон с бронетехникой, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - сказали в министерстве.