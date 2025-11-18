"Молния-2" уничтожила склад ВСУ на дальности 65 км

Расчет БПЛА также поразил пункт временной дислокации противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили беспилотником "Молния-2" склад с боеприпасами противника на дистанции 65 км. Об этом рассказал командир отделения БПЛА "Молния-2" с позывным Пломбир в видео от Минобороны РФ.

"Из последнего, что мы поразили, - улетели на 65 километров, поразили склад БК противника. Склад был взорван. Полыхало очень сильно", - сказал он.

В Минобороны также рассказали об уничтожении пункта временной дислокации противника на краснолиманском направлении СВО. "Военнослужащие расчета БПЛА "Молния-2" 6-го отдельного батальона беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что применение "Молнии-2" в ходе СВО существенно расширило тактические возможности российских войск.