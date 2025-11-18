Белгородскую область атаковали с помощью почти 50 БПЛА за сутки

По региону выпустили более 22 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 50 беспилотников и выпустили более 22 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Корочанском муниципальном округе город Короча, села Дальняя Игуменка и Погореловка атакованы 10 беспилотниками, семь из которых сбиты. В городе Короче в результате атаки беспилотника на коммерческое здание ранены двое мужчин. Они госпитализированы в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написали в оперштабе, добавив, что сгорели три коммерческих объекта, повреждены четыре квартиры многоквартирного дома и четыре частных дома, электроснабжение в части города Корочи, а также в селах Погореловка и Подкопаевка восстановлено.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили три беспилотника, поврежден частный дом, по Борисовскому округу - один БПЛА, последствий нет. Валуйский округ атакован с помощью шести беспилотников, поврежден частный дом и объект инфраструктуры. По Грайворонскому округу ВСУ выпустили 22 боеприпаса и 12 БПЛА, повреждены четыре частных дома, помещение на территории сельхозпредприятия, пробита крыша коммерческого здания.

Краснояружский округ атакован с помощью пяти беспилотников и двух боеприпасов, последствий нет, Старооскольский округ - одного БПЛА самолетного типа, в результате падения обломков сбитого беспилотника выбиты окна одного из помещений на территории коммерческого объекта. Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью 11 БПЛА, последствий нет.