Марочко: ВС РФ взяли под контроль маршрут снабжения ВСУ северо-западнее Липцов

Действия российских бойцов вынудили украинские подразделения покинуть населенный пункт на этом участке фронта, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Российские военные взяли под огневой контроль один из маршрутов снабжения ВСУ северо-западнее Липцов в Харьковской области, что вынудило украинские подразделения покинуть населенный пункт на этом участке фронта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Северо-западнее Липцов под огневой контроль взят один из маршрутов снабжения ВФУ, что заставило боевиков покинуть НП", - сказал Марочко.

По его словам, юго-западнее населенного пункта Глубокое на Травянском водохранилище уничтожено плавательное средство с тремя украинскими боевиками, которые пытались перебросить вещевое имущество. Кроме того, эксперт сообщил о продвижении российских подразделений в районе Синельниково на 350 м, а также о небольшом продвижении севернее Зыбино и взятии опорного пункта ВСУ в районе Хатнего.