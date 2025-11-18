ВС РФ уничтожили на юго-западной окраине Купянска группу ВСУ
06:00
обновлено 06:03
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бойцы подразделения "Запад" обнаружили на юго-западной окраине Купянска в лесном массиве группу украинских военных. По данным командира штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, было уничтожено около 20 человек. Видео с его комментариями предоставило Министерство обороны России
Он сообщил, что подразделение ведет разведку и наносит удары по противнику в лесных массивах и лесопосадках на указанном направлении. По его словам, расчеты БПЛА обнаружили группу украинских военнослужащих, скрывавшихся в лесу вдоль реки Оскол. После этого по цели был нанесен удар с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, в результате которого около 20 военных противника было уничтожено.