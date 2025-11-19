Боец Громкий рассказал о самой сложной цели для поражения в бою

Военные ВС РФ подбили украинский Т-72 с помощью "Мста-Б" с 18 км, подчеркнул наводчик орудия 14-й артиллерийской бригады 51-й армии ЮВО в составе группировки "Центр"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил движущийся украинский танк Т-72 на расстоянии 18 км. Об этом ТАСС рассказал наводчик орудия 14-й артиллерийской бригады 51-й армии ЮВО в составе группировки "Центр" с позывным Громкий.

"[Больше всего нравится] технику поражать, в основном движущуюся <…>. [Самая сложная цель была] танк, старый какой-то, Т-72-й, наверное, был. Стреляли где-то на 18 км, но с четвертого [раза] где-то попали", - рассказал военнослужащий, отметив, что в результате попадания у боевой машины сдетонировал боекомплект.

Он уточнил, что цель была поражена в 2024 году на горловском направлении.

Вооруженные силы России 19 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии. Эту памятную дату учредили 78 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года в ознаменование заслуг артиллерии в ходе контрнаступления под Сталинградом в 1942 году. Именно 19 ноября 1942 года с залпoв тысяч артиллерийских oрудий началoсь контрнаступление Красной армии пoд Сталинградом, ознаменовавшее кореннoй перелом в Великoй Отечественной войне.