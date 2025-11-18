Военная операция на Украине. Онлайн

ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на УкраинеТрансляцияВоенная операция на Украине. ОнлайнРедакция сайта ТАСС21:00© Алексей Коновалов/ ТАССОсновные события 19 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. Сверху новыеСверху старые21:09Штурмовики под командованием сержанта Валерия Сафина скрытно подобралась к опорному пункту ВСУ и захватили его.21:06Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих личный состав ракетных войск и артиллерии с праздником и отметил, что военнослужащие играют ключевую роль в нанесении поражения ВСУ.УкраинаРоссияВоенная операция на Украине