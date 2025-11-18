ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Основные события 19 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:09

Штурмовики под командованием сержанта Валерия Сафина скрытно подобралась к опорному пункту ВСУ и захватили его.

21:06

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих личный состав ракетных войск и артиллерии с праздником и отметил, что военнослужащие играют ключевую роль в нанесении поражения ВСУ.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине