ВС РФ в Купянске обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ
Редакция сайта ТАСС
06:03
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" наносят огневое поражение ВСУ в лесных массивах на южной окраине Купянска, обнаружены два крупных склада. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
"Ведем разведку и наносим огневое поражение противнику в лесных массивах на южной окраине города, пресекаем любое движение боевиков. В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, силами инженерных подразделений проводим разминирование", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.