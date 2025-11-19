ВС РФ в Купянске обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ

Российские войска ведут разведку и наносят огневое поражение противнику в лесных массивах на южной окраине города, сообщил командир штурмового отряда с позывным Лаврик

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" наносят огневое поражение ВСУ в лесных массивах на южной окраине Купянска, обнаружены два крупных склада. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

"Ведем разведку и наносим огневое поражение противнику в лесных массивах на южной окраине города, пресекаем любое движение боевиков. В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, силами инженерных подразделений проводим разминирование", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.