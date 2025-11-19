ТАСС: в Харьковской области уничтожили десант ВСУ на БМП-2

Противника ликвидировали бойцы группировки "Север", рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Штурмовая группа ВСУ на БМП-2 уничтожена в районе Мелового - Хатнего в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На участке фронта Меловое - Хатнее воины "Севера" с боями продвинулись на 400 м, отразив одну контратаку штурмовой группы 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ на БМП. В ходе отражения атаки комплексным огневым поражением уничтожена БМП-2 ВСУ вместе с десантом", - сказал собеседник агентства.