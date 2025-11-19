Песков подчеркнул, что ВС РФ бьют только по военным целям на Украине

Пресс-секретарь президента упомянул об этом, комментируя попытку ВСУ атаковать Воронеж оперативно-тактическими ракетами ATACMS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным и околовоенным целям на территории Украины, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом, комментируя попытку ВСУ ударить по Воронежу оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.

"Наши военные выполняют свои задачи, работая, как и раньше, исключительно по военным и околовоенным целям", - сказал Песков.