Песков подчеркнул, что ВС РФ бьют только по военным целям на Украине
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным и околовоенным целям на территории Украины, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он упомянул об этом, комментируя попытку ВСУ ударить по Воронежу оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.
"Наши военные выполняют свои задачи, работая, как и раньше, исключительно по военным и околовоенным целям", - сказал Песков.