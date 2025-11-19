Статья

Отсутствие новаций в урегулировании и попытки ударов ATACMS. Брифинг Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков © Михаил Терещенко/ ТАСС

Отсутствие новаций в урегулировании кризиса на Украине, будущие испытания нового истребителя Су-75 и запуск АЭС "Эд-Дабаа" в Египте стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Наблюдения за испытаниями нового истребителя Су-75 Checkmate пока нет в графике Путина: "Нет, пока нет, потому что никаких точных дат нет".

О памяти о Сталинградской битве

Путин, как и все россияне, "хранит святую память о Сталинградской битве": "И мы будем делать это всегда".

Об отсутствии новаций в украинском урегулировании

Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с договоренностями, достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске: "Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить".

Российская сторона не планирует контакты с министром армии США Дэниелом Дрисколлом после его визита в Киев: "Нет, насколько мне известно, никаких планов на этот счет нет".

О коррупционном скандале на Украине

В Европе ощущают токсичность киевского режима на фоне коррупционного скандала и проявляют много "суетливых действий": "Определенно, что токсичность киевского режима здесь проявляется. Эту токсичность ощущают в Европе, они, очевидно, что испытывают серьезный дискомфорт".

Об отношениях с Польшей

Дипломатические отношения с Польшей "деградировали полностью": "Здесь можно только выразить сожаление".

Польское руководство стремится любую проблему ассоциировать с РФ, но все эти обвинения носят "абсолютно безосновательный, голословный характер": "Мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать исключительно с Россией".

Решение Польши закрыть генконсульство РФ в Гданьске "не связано со здравомыслием".

О запуске АЭС "Эд-Дабаа"

Проект по строительству АЭС "Эд-Дабаа" в Египте Росатомом "продвигается успешно", есть все основания полагать, что "в ближайшем будущем станция будет запущена и начнет производить электроэнергию".

О работе в зоне СВО