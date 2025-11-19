Отсутствие новаций в урегулировании и попытки ударов ATACMS. Брифинг Пескова
10:17
Отсутствие новаций в урегулировании кризиса на Украине, будущие испытания нового истребителя Су-75 и запуск АЭС "Эд-Дабаа" в Египте стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
- Наблюдения за испытаниями нового истребителя Су-75 Checkmate пока нет в графике Путина: "Нет, пока нет, потому что никаких точных дат нет".
О памяти о Сталинградской битве
- Путин, как и все россияне, "хранит святую память о Сталинградской битве": "И мы будем делать это всегда".
Об отсутствии новаций в украинском урегулировании
- Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с договоренностями, достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске: "Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить".
- Российская сторона не планирует контакты с министром армии США Дэниелом Дрисколлом после его визита в Киев: "Нет, насколько мне известно, никаких планов на этот счет нет".
О коррупционном скандале на Украине
- В Европе ощущают токсичность киевского режима на фоне коррупционного скандала и проявляют много "суетливых действий": "Определенно, что токсичность киевского режима здесь проявляется. Эту токсичность ощущают в Европе, они, очевидно, что испытывают серьезный дискомфорт".
Об отношениях с Польшей
- Дипломатические отношения с Польшей "деградировали полностью": "Здесь можно только выразить сожаление".
- Польское руководство стремится любую проблему ассоциировать с РФ, но все эти обвинения носят "абсолютно безосновательный, голословный характер": "Мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать исключительно с Россией".
- Решение Польши закрыть генконсульство РФ в Гданьске "не связано со здравомыслием".
О запуске АЭС "Эд-Дабаа"
- Проект по строительству АЭС "Эд-Дабаа" в Египте Росатомом "продвигается успешно", есть все основания полагать, что "в ближайшем будущем станция будет запущена и начнет производить электроэнергию".
О работе в зоне СВО
- Вооруженные силы России противостоят попыткам ВСУ наносить удары "с использованием высокоточного западного оружия", в том числе оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.
- ВС РФ бьют "исключительно по военным и околовоенным целям" на территории Украины.