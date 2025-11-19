Песков отметил, что точных дат испытаний Су-75 пока нет
09:42
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Наблюдения за испытаниями нового истребителя Су-75 Checkmate пока нет в графике президента России Владимира Путина, потому что точные даты таких мероприятий неизвестны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет, потому что никаких точных дат нет", - ответил он на соответствующий вопрос.
Как ранее сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ближайшее время пойдет на стендовые испытания.