Песков отметил, что точных дат испытаний Су-75 пока нет

Стендовые испытания истребителя ранее анонсировал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов

Истребитель Су-75 © Kremlin.ru/ CC BY 4.0/ Wikimedia Commons

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Наблюдения за испытаниями нового истребителя Су-75 Checkmate пока нет в графике президента России Владимира Путина, потому что точные даты таких мероприятий неизвестны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет, потому что никаких точных дат нет", - ответил он на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ближайшее время пойдет на стендовые испытания.