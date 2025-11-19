Песков: решение Польши закрыть генконсульство в Гданьске далеко от здравого

Пресс-секретарь президента РФ предложил обратится к польской стороне за разъяснениями этого решения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Решение польских властей закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске далеко от здравомыслия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это надо спрашивать в Варшаве, с чем это связано. Но это никак не связано со здравомыслием", - заметил он.

О решении отозвать разрешение на работу генконсульства объявил сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Вместе с тем, по его словам, Варшава не собирается разрывать с Москвой дипотношения.

В октябре 2024 года и в мае 2025 года глава МИД Польши закрыл генконсульства РФ в Познани и Кракове, ссылаясь на обвинения в организации Москвой на польской территории актов диверсии. В ответ на эти решения МИД РФ закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. В настоящее время у Польши имеется одно работающее на территории РФ генконсульство в Иркутске, а также посольство в Москве с консульским отделом. В свою очередь, у России функционирует посольство в Варшаве, также до настоящего момента работало генконсульство в Гданьске.