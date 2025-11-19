В Кремле назвали голословными обвинения Варшавы о "причастности" к диверсии

Польское руководство стремится любую проблему ассоциировать с Россией, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Польское руководство стремится любую проблему ассоциировать с Россией, но все эти обвинения безосновательны и голословны, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь об этом зашла в контексте диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Журналисты спросили Пескова, как Москва относится к утверждениям Варшавы о том, что причастные к подрыву украинцы якобы были связаны с российскими спецслужбами.

"Так, как мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать исключительно с Россией. Это стремление постоянно среди членов польского руководства. Это очевидный факт, к сожалению, здесь мы ничего сделать не можем", - констатировал представитель Кремля. Он добавил, что всегда "эти обвинения носят абсолютно безосновательный, голословный характер".

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате инцидента никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.

Позже Туск сообщил, что двое граждан Украины были установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Он отметил, что причастные к подрыву якобы были связаны с российскими спецслужбами.