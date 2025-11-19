Песков указал на деградацию отношений России и Польши

Варшава пытается свести к нулю дипломатические отношения с Москвой, отметил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Польша пытается свести к нулю дипломатические отношения с Россией, Москва в этой связи может только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал на брифинге решение Польши закрыть последнее работающее в стране на настоящий момент генконсульство России в Гданьске.

"Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление", - сказал представитель Кремля.

О решении отозвать разрешение на работу генконсульства объявил 19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Вместе с тем, по его словам, Варшава не собирается разрывать с Москвой дипотношения.

В октябре 2024 года и в мае 2025 года глава МИД Польши закрыл генконсульства РФ в Познани и Кракове, ссылаясь на обвинения в организации Москвой на польской территории актов диверсии. В ответ на эти решения МИД РФ закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. В настоящее время у Польши имеется одно работающее на территории РФ генконсульство в Иркутске, а также посольство в Москве с консульским отделом. В свою очередь, у России функционирует посольство в Варшаве, также до настоящего момента работало генконсульство в Гданьске.