Командир Журавль: ВСУ бросили в Ровнополье группу раненых солдат
Редакция сайта ТАСС
02:14
ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Украинские войска оставили в укрепрайоне на территории сельхозпредприятия в Ровнополье группу тяжело раненых солдат. Как рассказал ТАСС командир штурмового отделения 114 мотострелкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток" с позывным Журавль, в это место их сносили из разных районов.
"Забрали опорник и обнаружили там шесть, по-моему, или семь трехсотых - тяжелораненых. То есть они [ВСУ] там скапливали именно раненых, это точка эвакуации была у них", - сказал командир.
Он добавил, что раненые военнослужащие ВСУ не стали оказывать никакого сопротивления и сразу были взяты в плен. Им оказывается необходимая помощь.
16 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Ровнополье.