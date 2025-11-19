ТАСС: на кладбище во Львове похоронены военные ВСУ с сумского направления

Именно на Лычаковское кладбище "чаще всего приезжал Зеленский и водил западных кураторов", рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Воюющие на сумском направлении украинские боевики похоронены на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее городской совет Львова сообщил, что на Лычаковском кладбище осталось всего 20 свободных мест для погибших солдат ВСУ.

"Данное кладбище является одним из самых узнаваемых на Украине и на Западе. Именно туда чаще всего приезжал Зеленский и водил западных кураторов. Здесь в основном похоронены боевики львовских подразделений с сумского направления, таких как 80 одшбр и других", - рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что подобных кладбищ на Украине может быть гораздо больше.

Украинские власти не раскрывают число погибших в рядах ВСУ, однако депутаты и военные регулярно жалуются на нехватку личного состава. Согласно подсчетам ТАСС, потери украинской армии с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными.