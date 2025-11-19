Над регионами РФ за ночь сбили 65 украинских БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 65 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 18 ноября текущего года до 7:00 мск 19 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов: 16 БПЛА - над акваторией Черного моря, 14 БПЛА - над территорией Воронежской области, 14 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, 9 БПЛА - над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА - над территорией Брянской области", - сказали там.