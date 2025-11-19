Economist: Украина должна сократить армию в два с половиной раза по плану США
ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Мирный план администрации президента США Дональда Трампа по Украине предусматривает сокращение численности украинской армии в два с половиной раза. Об этом заявил корреспондент британского журнала The Economist Оливер Кэрролл в X.
Ранее газета Financial Times сообщила, что американский план предполагает сокращение численности украинской армии вдвое.
Как заявила ранее в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.