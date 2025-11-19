Минобороны показало обломки ATACMS в Воронеже

На фотографиях, распространенных оборонным ведомством, видны части ракет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры, сделанные в Воронеже после попытки ВСУ нанести удар оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.

На фотографиях, распространенных оборонным ведомством, видны части ракет ATACMS.

Также в Минобороны предоставили видеокадры объективного контроля по уничтожению расчетом ОТРК "Искандер-М" двух установок реактивных систем залпового огня MLRS, которыми производился пуск ракет в Харьковской области.