Минобороны показало обломки ATACMS в Воронеже

На фотографиях, распространенных оборонным ведомством, видны части ракет
04:54
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры, сделанные в Воронеже после попытки ВСУ нанести удар оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.

На фотографиях, распространенных оборонным ведомством, видны части ракет ATACMS.

Также в Минобороны предоставили видеокадры объективного контроля по уничтожению расчетом ОТРК "Искандер-М" двух установок реактивных систем залпового огня MLRS, которыми производился пуск ракет в Харьковской области. 

