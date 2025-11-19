ВС РФ отразили удар ВСУ четырьмя ракетами ATACMS по Воронежу

По данным Минобороны РФ, атака произошла 18 ноября в 14:31

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ВСУ 18 ноября предприняли попытку нанесения удара по гражданским объектам России, выпустив по Воронежу четыре ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

"18 ноября 2025 года в 14:31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты "ATACMS" производства США", - сказали в военном ведомстве.