Штурмовики под командованием сержанта Сафина захватили опорный пункт ВСУ

Выбранный военным маршрут позволил избежать потерь при подходе к объекту атаки

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Штурмовая группа под командованием сержанта Валерия Сафина скрытно подобралась к украинскому опорному пункту и захватила его, уничтожив в бою восемь украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.

Сержант получил задачу выбить противника из опорного пункта. При подготовке к штурму он провел рекогносцировку и наметил маршрут движения группы с использованием складок местности для скрытности продвижения. Выбранный маршрут позволил избежать потерь при подходе к объекту атаки.

"Скрытно сблизившись с позициями украинских боевиков Валерий Сафин определил расположение огневых точек противника. Оперативно распределив задачи среди бойцов, дал команду на штурм. Подавив гранатами основные огневые точки, группа атаковала противника. Благодаря грамотным действиям подразделения под его руководством гвардии сержанта Сафина было уничтожено восемь боевиков ВСУ, а опорный пункт успешно захвачен. После закрепления на занятых позициях была организована оборона до подхода основных сил", - рассказали в министерстве.

Также в ведомстве отметили расчет FPV-дронов под командованием младшего сержанта Юрия Томко. Во время аэроразведки Томко обнаружил приближающийся на технике десант ВСУ численностью восемь человек, после чего отдал приказ расчету подготовить FPV-дроны для уничтожения цели. Расчет уничтожил автомобили с десантом и замаскированные антенны-ретрансляторы, усиливающие сигнал для беспилотников противника.