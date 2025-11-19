ВСУ оставили в Ровнополье оружие образца НАТО

Бойцы ВС РФ расскзали, что среди вооружений были американские ножи, цевья для дробовика карабины, прицелы и другие элементы оружия

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Автоматы АК-47 и американские ножи оставили ВСУ после себя в населенном пункте Ровнополье Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС радиотелефонист 114 мотострелкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток" с позывным Аким.

"Противники, получается, сбежали, оставляли автоматы 47-е и ножи американские", - сказал боец.

Он добавил, что все подходы к населенному пункту были заминированы.

В свою очередь, как рассказал ТАСС командир штурмового отделения с позывным Журавль, в населенном пункте также найдены цевья для дробовика производства стран НАТО, карабины, прицелы и другие элементы оружия.

16 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Ровнополье.