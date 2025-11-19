FT: план США предполагает отсутствие иностранных войск на Украине

Поставки дальнобойного оружия из США на Украину он также не предусматривает

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предусматривает отсутствие иностранных войск на украинской территории. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 19 ноября 2025 года

По ее данным, план также не предусматривает поставки США дальнобойного оружия на Украину. Отмечается, что он был составлен совместно с российской стороной.

Как заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.