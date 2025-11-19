Командир Журавль: для захода в Ровнополье ВС РФ прошли 30 км открытой местности

Военный отметил, что российские бойцы преодолели это расстояние пешком

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 км преодолели российские военнослужащие для захода в населенный пункт Ровнополье Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отделения 114 мотострелкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток" с позывным Журавль.

"Боевая задача была именно тем сложна, что были очень большие расстояния, то есть вплоть до района высадки, откуда до конечной точки боевой задачи 30 км", - сказал боец.

Он добавил, что это расстояние штурмовики преодолели пешком.

16 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Ровнополье.