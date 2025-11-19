Пленный из ВСУ: Киев бросает солдат на смерть в Красноармейске

Иван Савич заявил, что его мобилизовали на остановке, пока он ехал на работу

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий из 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Савич, попавший в плен в Красноармейске, заявил, что некомпетентное украинское руководство в Красноармейске отправляет солдат на смерть. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"Нас окружили сразу. Не было никакого шанса ни жить, ни спастись. Поэтому я и сдался в плен, потому что украинское правительство командует не очень хорошо, невозможно выжить. Лучше попроситься сдаться. Ребята (российские солдаты - прим. ТАСС) поблагодарят и лучше будет. Украинское правительство не очень правильно решения принимает. Они тебя бросают просто на смерть, ничего не обдумывая", - сказал Савич.

По словам пленного, он был мобилизован на остановке, пока ехал на работу. Несмотря на состояние здоровья "ограниченно годен к военной службе", сотрудники ТЦК (аналог военкомата) отправили его на фронт. "По сути, подготовку проходил как все, нас всех гоняли, но я там практически ничему не научился", - добавил Савич.