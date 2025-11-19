ТАСС: в Сумской области уничтожены остатки батальона егерской бригады ВСУ

Цели поразили при помощи "Гераней", сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Остатки одного из батальонов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ уничтожены в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Один из батальонов 71-й оебр был выведен из Сумской области на восполнение потерь в населенный пункт Барвенково Харьковской области. Однако их район сосредоточения был вскрыт, и по остаткам подразделения нанесены удары "Геранями", - сказал собеседник агентства.