Связисты "Востока" наладили связь после атаки "Бабы-яги"

Беспилотник противника четыре раза сбросил мины на контрольно-наблюдательный пункт ВС РФ

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Связисты группировки войск "Восток" наладили связь для продвижения штурмовых групп после атаки "Бабы-яги" на контрольно-наблюдательный пункт в населенном пункте Ровнополье Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС радиотелефонист 114 мотострелкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток" с позывным Аким.

"В час ночи, получается, прилетела "Баба-яга" и начала сбрасывать на нас [мины]. Было четыре сброса. Провода все перебило. С утра пришлось восстанавливать. Восстановили", - сказал боец.

Он добавил, что вместе с командиром роты они первыми заходили в населенный пункт, чтобы наладить связь и обеспечить штурмовикам возможность продвигаться. Для того, чтобы войти в населенный пункт и найти блиндаж для оборудования контрольно-наблюдательного пункта у связистов ушло как минимум 12 часов.

16 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Ровнополье.