Командир Журавль: скорость ВС РФ в Ровнополье не дала ВСУ подтянуть резервы

Военный рассказал, что одной из сложностей было минирование украинской стороной подходов к населенному пункту

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Скорость продвижения штурмовых действий группировки войск "Восток" в населенном пункте Ровнополье Запорожской области не дала ВСУ возможности подтянуть резервы. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отделения 114 мотострелкового полка 127 дивизии 5 армии группировки войск "Восток" с позывным Журавль.

"Освобождали населенный пункт Ровнополье так же, как и до этого, в принципе, в агрессивной манере, стремительно. Также противник, как всегда, не успевает наращивать темпы, резервы, не успевает за нами", - сказал боец.

При этом, одной из сложностей было минирование украинской стороной подходов к населенному пункту. Для этого, в частности, противник использовал дроны.

Для обороны Ровнополья ВСУ также использовали колючую проволоку и так называемую "путанку".

16 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Ровнополье.