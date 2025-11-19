Гаубица "Мста-Б" отразила атаку восьми украинских БПЛА в ДНР

Операторы ударных беспилотников противника рассматривают орудие в качестве одной из приоритетных целей из-за высокой точности ее стрельбы, рассказал боец ВС РФ с позывным Тихий

Редакция сайта ТАСС

© Видео: 51-я армия ЮВО/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" отразил атаку восьми беспилотников противника в зоне проведения СВО в ДНР, рассказали российские военные 14-й артиллерийской бригады 51-й армии ЮВО в составе группировки "Центр". Видео беседы с ними есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Максимально, помню, восемь штук прилетело. Было семь ударных FPV- дронов, а ночью прилетела "Баба-яга", но мы на этот момент уже оттуда орудие быстро убрали. Мы уже сталкивались с такими ситуациями, когда сначала по тебе "стволка" (ствольная артиллерия - прим. ТАСС) работает, потом дроны прилетают, отбиваешься от них, а ночью прилетает "Баба-яга", - сказал командир орудия с позывным Тихий.

По его словам, операторы ударных беспилотников противника рассматривают российскую гаубицу "Мста-Б" в качестве одной из приоритетных целей из-за высокой точности ее стрельбы.

Вооруженные силы России 19 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии. Эту памятную дату учредили 78 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года в ознаменование заслуг артиллерии в ходе контрнаступления под Сталинградом в 1942 году. Именно 19 ноября 1942 года с залпoв тысяч артиллерийских oрудий началoсь контрнаступление Красной армии пoд Сталинградом, ознаменовавшее кореннoй перелом в Великoй Отечественной войне.